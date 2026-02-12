Külföld :: 2026. február 12. 19:52 ::

Hét év börtönt kapott a volt dél-koreai belügyminiszter a hadiállapot kihirdetése miatt

Egy dél-koreai bíróság csütörtökön hét év börtönbüntetésre ítélte I Szangmin volt belügyminisztert, mert részt vett Jun Szogjol volt elnök 2024 decemberében hadiállapot kihirdetésére tett meghiúsult kísérletében.

A Szöuli Központi Kerületi Bíróság bűnösnek találta a 61 éves It, mert részt vett a Jun Szogjol volt elnök által indított felkelésben azzal, utasításokat továbbított a rendőrségnek és a tűzoltóságnak az áram- és vízellátás megszakítására a média számára. A bíró szerint I emellett hamis tanúvallomást is tett, amikor tagadta, hogy ezeket a lépéseket megtette a Junt a tisztségéből való elmozdításra indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás során.

"A kormányt bíráló médiumok ellen alkalmazott erő a felkelés elleni közhangulatot gyengíti, megkönnyítve a terv végrehajtását" - mondta a bíró.

Az ügyészség 15 év börtönbüntetést kért, azzal érvelve, hogy a volt belügyminiszter kulcsszerepet játszott a felkelés lehetővé tételében.

I a második tagja Jun kabinetjének, akit a hadiállapot kihirdetésében játszott szerepe miatt ítéltek el. Han Dokszu volt miniszterelnököt januárban 23 év börtönbüntetésre ítélték.

Jun Szogjolt azt követően mozdították el hivatalából, hogy 2024 decemberében szükségállapotot hirdetett, amelynek hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is. Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd egyebek között lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

(MTI)