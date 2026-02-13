Külföld :: 2026. február 13. 08:46 ::

A Bangladesi Nemzeti Párt már győzelmet ünnepel

A Bangladesi Nemzeti Párt (BNP) pénteken bejelentette győzelmét az országban történt 2024-es felkelés óta tartott első parlamenti választásokon.

A párt azt közölte az X-en, hogy elegendő helyet szereztek a parlamentben ahhoz, hogy önállóan kormányozzanak. A választási bizottság ugyan még nem tette közzé a végleges eredményeket, de több helyi média is a BNP győzelméről számolt be.

A nemzeti párt élén Tárik Rahman, a párt miniszterelnök-jelöltje áll. A 60 éves Rahman decemberben tért vissza Bangladesbe, miután 17 évet töltött londoni száműzetésben. Tárik Rahman a volt miniszterelnök, Haleda Zia fia, aki decemberben hunyt el.

Az Egyesült Államok dakkai nagykövetsége gratulált Tárik Rahmannak és pártjának a győzelemhez, "történelminek" nevezve azt.

A választás két nagy riválisa a BNP, illetve egy 11 pártból álló szövetség, amelyet az iszlamista Jamaat-e-Islami konzervatív vallási párt vezet. Ez utóbbi növekvő befolyása aggodalmat keltett, különösen a nők és a kisebbségi közösségek körében.

A mostani volt az első választás azóta, hogy 2024 júliusában diákok által indított véres felkelés tört ki, ami Vazed Haszina miniszterelnök bukásához és indiai száműzetéséhez vezetett.

(MTI)