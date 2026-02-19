Külföld, Háború :: 2026. február 19. 19:17 ::

Costa: a magyar kormány annyira ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, hogy 2022-ben zöld jelzést adott a tagjelölti státuszának

Az Európai Unió "a lehető leghamarabb" szeretné megkezdeni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait - jelentette ki csütörtökön Oslóban António Costa, az Európai Tanács elnöke.



Costa, Zelenszkij és Orbán (fotó: Christian Hartmann / Reuters)

"Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előreléphetnénk a bővítési folyamatban. Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet" - mondta Costa újságíróknak nyilatkozva oslói látogatása során.

Az uniós vezető szavai szerint "fölöttébb lenyűgöző, hogy Ukrajna a szörnyű háború ellenére, amelyet átél, végrehajtja azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak".

Arra a kérdésre, hogy Brüsszel esetleg korlátozott tagságot kínál fel Kijevnek, a politikus emlékeztetett, hogy a csatlakozási folyamatnak szabályai vannak. "A tagjelölt országoknak teljesíteniük kell ezeket a kritériumokat" - mutatott rá az 1993-ban elfogadott koppenhágai kritériumokra utalva.

Azzal kapcsolatosan, hogy a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, Costa emlékeztetett arra, hogy Budapest 2022-ben "zöld jelzést adott" Ukrajna tagjelölti státuszának.

Az EU-csatlakozási tárgyalások leggyorsabb lezárásának rekordját jelenleg Finnország tartja, amely három évvel a kérelme benyújtása után csatlakozott az unióhoz. Törökország az ellenkező véglet: a csatlakozási kérelmét csaknem 30 éve nyújtotta be, de tárgyalásai máig szünetelnek.

(MTI)