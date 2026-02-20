Külföld :: 2026. február 20. 09:58 ::

Elítélte a bíróság a barátnőjét egy hegycsúcson magára hagyó osztrák férfit

Az innsbrucki bíróság csütörtökön súlyos gondatlanság miatt öt hónap felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélte azt a 37 éves férfit, akinek barátnője a legmagasabb osztrák hegycsúcs közelében vesztette életét tavaly januárban, miután társa megmagyarázhatatlan hibák sorát követte el, és magára hagyta a nőt.

A vádlott a barátnőjével a 3798 méteres Grossglocknerre akart feljutni 2025 januárjában. A vád szerint azonban annak ellenére, hogy a férfi gyakorlott hegymászó volt, "súlyos hibák egész sorát" követte el, amelyek végzetessé váltak.

A tárgyalás elején a férfi mély sajnálatát fejezte ki a tragédia miatt. Ugyanakkor ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban. Arra hivatkozott, hogy segítségért indult le egyedül a hegyről.

Az ügyészek szerint a férfi "védtelenül, kimerülten, kihűlve és zavart állapotban" hagyta magára 33 éves barátnőjét 50 méterre a csúcstól. A nő, akit társa megmagyarázhatatlan okból még a vészhelyzeti takaróval vagy a bivakzsákkal sem helyezett biztonságba, a zord időjárás miatt megfagyott, mielőtt a mentők elérték volna.

A védelem azzal érvelt, hogy a pár együtt tervezte meg a túrát, és mindketten kellően felkészültek voltak.

(MTI)