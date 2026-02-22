Külföld, Videók :: 2026. február 22. 14:18 ::

Amerika izraeli nagykövete szerint rendben lenne, ha a zsidók az egész Közel-Keletet elfoglalnák "bibliai alapon"

Több mint egy tucat ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Jordánia nevezte közös nyilatkozatban veszélyesnek és uszítónak Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövetének egy Tucker Carlson által készített interjúban tett kijelentését. Huckabee a beszélgetésben azt mondta, hogy szerinte rendben lenne, ha Izraelhez kerülne a Nílustól az Eufráteszig terjedő terület, vagyis a Közel-Kelet jelentős része.

Ezzel arra a Carlsontól származó felvetésre reagált, ami szerint Izrael "a Biblia értelmében birtokba vehetné ezt a területet". Ugyanakkor a nagykövet leszögezte, hogy Izrael jelenleg nem erre törekszik, csupán arra, hogy megtartsa a már ellenőrzése alatt álló területet, és megvédje az ország lakosságát. Később részben túlzónak nevezte korábbi kijelentését.





“It would be fine if they took it all.” BREAKING: US Ambassador to Israel Mike Huckabee tells Tucker Carlson that Israel has the Biblical right to take over all of the Middle East.“It would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/BN4fXh03ga February 20, 2026

Az interjút követő tiltakozó közleményt aláíró országok úgy látják, Huckabee szavai sértik a nemzetközi jogot, ellentmondanak az Egyesült Államok hivatalos béketörekvéseinek, és aláássák a gázai háború lezárásáért tett erőfeszítéseket, beleértve a független palesztin állam megteremtésének célkitűzését. A nyilatkozatban elutasították Ciszjordánia annektálásának lehetőségét, illetve bármilyen olyan lépést, ami veszélyezteti az arab államok szuverenitását.