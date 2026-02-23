Külföld :: 2026. február 23. 08:16 ::

A Lamborghini felhagy az elektromos autók gyártásának terveivel

A Lamborghini olasz autógyártó eláll attól a tervétől, hogy teljesen elektromos modellt dobjon piacra az igen magas költségek és az alacsony fogyasztói érdeklődés miatt - mondta Stephan Winkelmann, a cég vezérigazgatója a The Sunday Times című lapnak adott interjúban.

A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egy évnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben.

A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét. A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna.

Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) fejlesztésére fog összpontosítani, 2030-ra minden Lamborghini modell ilyen hibrid rendszerű lesz. Winkelmann azt is megígérte, hogy "amíg csak lehet", folytatja a belső égésű motorok gyártását.

A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen Csoport része. A Lamborghini tavaly rekord számú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások közel 10 százalékkal csökkentek.

(MTI)