Külföld, Háború :: 2026. február 25. 18:06 ::

Izrael nemzetbiztonságát súlyosan fenyegető veszéllyé vált a tiszthiány

Több száz magas rangú tiszt megsebesült a háborúban és eltávolították őket az aktív szolgálatból. A súlyos kiégés miatt több száz őrnagy és alezredes mondott le. Egyre nehezebb betölteni az IDF kulcsfontosságú posztjait – aggódik övéiért a Neokohn.

Az IDF személyzeti válsága, a vezető tisztek hiánya már Izrael nemzetbiztonságát közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély lett, amely nem kevésbé komoly, mint az iráni fenyegetés – írja elemzésében az Israel Hayom.



IDF-haverok - balszélen N. Hazony százados

Az izraeli hadsereg gerincét a hivatásos személyzet alkotja, amely kiképezi és irányítja a besorozottakat és a tartalékosokat, és végső soron ők felelősek minden feladat végrehajtásáért.

Márpedig a mai IDF-ben hiány van a magasan képzett hivatásos katonákból, mind tisztekből, mind altisztekből, különösen a százados és őrnagyi rangokban – állapítja meg a lap.

Komoly veszteségek népirtás közben

A hiány oka egy, még a háború előtt megkezdődött és azóta fokozódó tömeges távozási tendencia, valamint a harcok során a tisztek körében bekövetkezett magas veszteségek. A lap szerint a problémát tovább súlyosbítja, hogy a hadseregnek a háború tanulságai alapján egyidejűleg bővítenie kell sorait és új egységeket kell létrehoznia.

Ennek közvetlen következménye, hogy az IDF néha „kénytelen kompromisszumot kötni a kinevezettek minőségét és tapasztalatát illetően”, ami hosszú távú következményekkel járhat – fogalmaz óvatosan a lap. Az IDF adatai szerint 2025-ben 543 őrnagy távozott önként a szolgálatból, szemben a 2024-es 550-nel és a 2023-as 428-cal, amikor a háború miatt ideiglenesen korlátozták a lemondásokat.

Az IDF azonban már a háborúba lépéskor is mély válságban volt a tiszti állományán belül. 2022-ben 609 őrnagy távozott a hadseregből. 2024-ben és 2025-ben is évente körülbelül 4100 százados távozott a szolgálatból.

A hadsereg egész egységeket küldött el

A tömeges lemondások és a hadsereg bővítése miatt kialakult hiányhoz hozzáadódik még a fronton harcoló parancsnokok aránytalanul magas vesztesége. Közülük sokan már nem alkalmasak a szolgálatra, ami tovább mélyíti a munkaerőhiányt – írja az Israel Hayom.

Még azok a parancsnokok is, akik fizikailag nem sérültek meg, két év intenzív harcok után jelentős kiégést szenvedtek el.

Hogy a szükséges pihenőt biztosítsák számukra, az IDF sokukat tanulmányi célokra küldte, vagy kevésbé igényes feladatokra osztotta be őket a műveleti magon kívül.

Mindez azután történik, hogy az IDF korábban maga is felszámolt egységeket és elbocsátott több ezer hivatásos katonát, tükrözve a közvélemény hangulatát és a Pénzügyminisztérium határozott követelését, hogy csökkentsék az állandó hadsereg létszámát és a forrásokat irányítsák át a nem védelmi szektorokba.

2023. október 7-e nagy változásokat hozott

Az október 7-én Izraelt sújtó valóság azonban arra kényszerítette az IDF-et, hogy élesen irányt váltson, új egységeket hozzon létre, korábban megszüntetett egységeket nyisson meg újra, és megerősítse a megfogyatkozott alakulatokat.

A háború előtt az IDF-nek alig több mint 40 000 hivatásos katonája volt. Most, a háború jelenlegi szakaszában, amelyet egyesek szerint gyakorlatilag véget ért, ez a szám körülbelül 50 000. Néhányan rövid távú szerződéssel rendelkeznek, ami közvetlenül a rendszeres sorozatos harci katonák hiányának eredménye.

A bővítés körülbelül 600 új standard magasabb tiszti pozíciót foglal magában, főként őrnagyi és alezredesi rangokban, valamint körülbelül 500 új altiszti posztot.