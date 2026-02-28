Külföld, Háború :: 2026. február 28. 19:32 ::

A Forradalmi Gárda szerint több száz amerikai katona halt meg az iráni válaszcsapásokban - lezárják a Hormuzi-szorost

Legkevesebb kétszáz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az Irán által a szombati amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszcsapásokban - írta az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami műsorközlőhöz eljuttatott közleményében. /Cikkünk frissül./

A szombat reggeli iráni városok - közöttük a főváros - elleni amerikai csapások után a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal légicsapásokat mért több térségbeli államban lévő amerikai katonai célpontok ellen.

A TASNIM iráni hírügynökség jelentése szerint Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.

Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója az iráni televízióban azt közölte, hogy eddig csak "ócskavas rakétákat" vetettek be, de Teherán rövidesen korábban nem látott fegyverekkel áll elő.

"Az ajatollah tudomásom szerint életben van"

Irán a katonai konfliktus csökkentésében érdekelt - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az NBC amerikai televíziónak szombaton adott interjúban.

A miniszter szerint jelenleg nincs kommunikáció az Egyesült Államokkal, de amint a támadásokat leállítják, ismét lesz lehetőség tárgyalni.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője "tudomásom szerint" életben van - mondta a miniszter.

"Minden magas beosztású tisztségviselő életben van, mindenki a helyén van, és minden rendben van, kezeljük a helyzetet" - jelentette ki.

Aragcsi úgy fogalmazott: "lehet, hogy elvesztettek néhány parancsnokot, de ez nem nagy probléma".

Hangsúlyozta, hogy önvédelemből hajtanak végre támadásokat amerikai katonai bázisok ellen a térségben. Az Egyesült Államok "indokolatlan, teljes mértékben illegitim, a nemzetközi jogot sértő" támadást indított Irán ellen - tette hozzá. Egyúttal "lehetetlen küldetésnek" nevezte Donald Trump amerikai elnöknek a teheráni rezsimváltásra vonatkozó felhívását.

Összeül az ENSZ BT

Az ellenségeskedés azonnali leállítására szólította fel az iráni konfliktusban érintett feleket António Guterres ENSZ-főtitkár az Irán elleni szombati izraeli és amerikai légicsapásokra és az azokat követő iráni támadásokra reagálva.

Ha ez nem történik meg, a konfliktus még tovább terjedhet a régióban - tette hozzá.

Több országban bejelentették, hogy a konfliktus miatt közép-európai idő szerint szombat este New Yorkban összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Lezárják a Hormuzi-szorost

Az iráni Forradalmi Gárda közölte szombaton, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át.

A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy "nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson" - mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője. Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) is arról adott hírt, hogy a térségbeli hajókat értesítették a szoros lezárásáról.

Több tengeri szállítmányozási vállalat jelezte, hogy egyelőre felfüggesztik tevékenységüket a szoroson keresztül. Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél, például az egyesült arab emírségekbeli Fudzseirában, és nem halad további a Hormuzi-szoros felé.

Vörös Félhold: 201 halálos áldozat

A szombaton Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapásoknak 201 halálos áldozatuk van a mentésben részt vevő iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet este közölt adatai szerint.

A szervezet azt közölte, hogy a halálos áldozatokon túl 747 ember megsebesült szerte Iránban. Az amerikai-izraeli csapások a Vörös Félhold szerint 24 iráni tartományt érintettek.

Cion Don telefonon beszélt Bibivel

Telefonon konzultált Donald Trump amerikai elnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szombaton - közölte Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal szóvivője.

Hozzátette: az elnök - nemzetbiztonsági csoportját is bevonva - szoros figyelemmel követi az iráni helyzet fejleményeit az Irán elleni izraeli és amerikai csapásokat, illetve Irán térségben tett válaszlépéseit követően.

(MTI nyomán)