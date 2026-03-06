Külföld :: 2026. március 6. 18:57 ::

Indonézia is korlátozza a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához

Indonézia - a nem nyugati országok között elsőként - korlátozni fogja a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához az ország kommunikációs minisztériumának pénteki közleménye szerint, amelyben a döntést a kibertérben a gyermekekre leselkedő veszélyekkel indokolták.

A tárcát vezető Meutja Hafid azt mondta, március 28-tól a 16 éven alattiak "magas kockázatú felületeken" - egyebek között a TikTokon, Facebookon, Instagramon és Robloxon - üzemeltetett fiókjait szakaszosan fogják deaktiválni. Mint mondta, a folyamat addig tart, "amíg a platformok nem teljesítik kötelességeiket", jóllehet arra nem tért ki, milyen kötelességekre gondol.

Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy a döntésnek egy időre rossz hatása lesz a gyermekekre, azonban hangsúlyozta, hogy a fiatalokat még több rossz hatás éri a kibertérben, például a pornó, az online zaklatás, csalások és függőség.

"Azért hoztuk ezt a döntést, hogy visszaszerezzük az ellenőrzést gyermekeink jövője fölött" - szögezte le.

Az említett platformok működtetői egyelőre nem reagáltak a döntésre, amelynek részleteit Jakarta még nem jelentette be.

Az indonéziai internetszolgáltatók szövetségének 2024-es felmérése szerint a 288 milliós országban a lakosság csaknem 80 százaléka - a 12 éven aluliaknak a 48 százaléka - használja az internetet.

Világszerte több országban is felléptek az utóbbi időben a fiatalok közösségimédia-használata ellen; Ausztrália tavaly decemberben tiltotta meg a 16 év alattiaknak az ilyen felületek használatát, és hasonló intézkedéseket tervez Spanyolország, valamint az Indonéziával szomszédos Malajzia, továbbá India is.

(MTI)