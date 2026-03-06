Külföld, Háború :: 2026. március 6. 13:26 ::

Ciprus újra előkészületeket tesz a NATO-hoz való csatlakozásra

Ciprus a héten történt dróntámadás után újra előkészületeket tesz a NATO-hoz való csatlakozásra - jelentette ki pénteken Nikosz Hrisztodulidesz elnök.

"Ha lehetséges lenne, holnap benyújtanánk a kérelmet" - nyilatkozta a politikus a görög Szkai televíziónak egy éjszaka közzétett interjúban.

Ciprus már korábban is előkészületeket tett a NATO-tagságra - mondta az elnök. Katonai, operatív és adminisztratív szinten folyik a munka, hogy az ország, "amint a politikai körülmények megengedik", cselekedhessen.

Hrisztodulidesz elismerte, hogy jelenleg nem lehet ilyen lépést tenni, mivel Törökország mint NATO-tag régóta elutasítja Ciprus csatlakozását.

A szövetség új tagokról egyhangúlag dönt. A sziget 1974-ben, a törökök ciprusi inváziója óta megosztott. Ankara nem ismeri el a sziget másik felét, a Ciprusi Köztársaságot, és nem hajlandó tárgyalni a NATO-tagságról.

A ciprusi NATO-tagsági kérelemről folyó jelenlegi vitát a héten történt dróntámadás váltotta ki a ciprusi Limassol kikötőváros közelében található brit katonai bázis ellen. A brit kormány szerint a hangárban kisebb károk keletkeztek. Az incidens azonban széles körű aggodalmat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy Ciprusra is kihatással lehet az iráni háború.

A ciprusi média biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a drónokat valószínűleg Libanonból indították.

(MTI)