2026. március 7. 12:53

12 ezer bombát ad el Izraelnek az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 151 millió dollár értékű fegyvereladási csomagot hagyott jóvá pénteken Izrael számára, miközben a két ország offenzívát hajt végre közösen Irán ellen, és ennek hatására kiújult az Izral és a Hezbollah libanoni síita milícia közötti fegyveres konfliktus is.

A minisztérium sajtóközleménye szerint a csomag - amely 12 ezer darab, 470 kilogrammos bombáról rendelkezik - "javítani fogja Izrael védelmi képességeit a jelenlegi és a jövőbeni fenyegetésekkel szemben, megerősíti nemzetvédelmét, és eszközként szolgál majd a régiós fenyegetések elrettentésére.

(MTI)