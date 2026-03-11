Külföld, Videók :: 2026. március 11. 08:50 ::

Megölte fehér menyasszonyát a néger, majd a ChatGPT segítségével próbálta megúszni

– Nem tudom, mit csináljak. A menyasszony megint őrültködött, és most rosszul van, felébredtem, és mindkét szeme be van dagadva (én semmit sem csináltam, ő művelte magával). Megszúrta magát, megvágta a szemét? Nemtom, de nem akar felébredni, és nem válaszol, mit csináljak? – írta a ChatGPT-nek a New York Jets egykori játékosa, Darron Lee, aki a vád szerint idén februárban megölte menyasszonyát, Gabriella Perpétuót – írja a New York Post nyomán a Telex.





Family of Gabriella Perpetuo says their daughter is the victim.pic.twitter.com/bIhWmlutL8 Former OSU (13-15) and NFL (16-21) football star Darron Lee charged with biting and stabbing his girlfriend to death in Ooltewah, TN. A judge gave him a FREE PASS for domestic violence last year.Family of Gabriella Perpetuo says their daughter is the victim. #SuperBowl February 8, 2026

A ChatGPT pedig megértette a feladatot, és adott neki egy választ, amivel a férfi megoldja a helyzetet, és nem lesz belőle gond a rendőrséggel. Legalábbis egy ideig, mert Lee ugye éppen bíróság elé készül állni.





Darron Lee, antigo jogador da NFL, procurou justificar os ferimentos fatais da companheira através do ChatGPT. O desportista enfrenta a acusação de homicídio de primeiro grau. O ChatGPT serviu como tentativa de encobrimento num cenário criminal.Darron Lee, antigo jogador da NFL, procurou justificar os ferimentos fatais da companheira através do ChatGPT. O desportista enfrenta a acusação de homicídio de primeiro grau. pic.twitter.com/SeWib4oDzk March 10, 2026

Azt is kérdezte a mesterséges intelligencia vezérelte chatbottól a néger, hogy okozhat-e szúrt sebeket az, ha valaki elesik. A kerületi ügyész szerint a férfi gyakorlatilag jogi tanácsadóként használta az appot.

A bíróságon bemutatták Lee másik ChatGPT-kérdését is, abban a férfi azt kérdezi, hogy mit mondjon a barátjának, mit csináljon akkor, ha nem reagál, de a rendőrséget azért ki akarja hívni.





Investigators say Lee searched for ways to clean blood, hide evidence, and stage an accident.



One message reportedly read:



"She stabbed herself… she isn't… 🚨NEW: Former NFL linebacker Darron Lee allegedly asked ChatGPT how to cover up a murder after killing his girlfriend.Investigators say Lee searched for ways to clean blood, hide evidence, and stage an accident.One message reportedly read:"She stabbed herself… she isn't… pic.twitter.com/8mXqmdSNgw March 10, 2026

Coty Wamp kerületi ügyész szerint Lee két napon keresztül folyamatosan használta a ChatGPT-t, többek között arról is megkérdezte, hogy hogyan kell eltussolni a gyilkosságot, és mit kell mondani a hatóságoknak, miután mentőt hív. Lee a helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy Perpétuo narkolepsziás, és eleshetett zuhanyzás közben.

A halottkém jelentése Perpétuónál súlyos agyi sérülést és törött nyakat állapított meg, a teste tele volt zúzódásokkal, még harapásnyomok is voltak rajta. Egy szemtanú szerint az egész ház tele volt vérfoltokkal.