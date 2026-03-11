– Nem tudom, mit csináljak. A menyasszony megint őrültködött, és most rosszul van, felébredtem, és mindkét szeme be van dagadva (én semmit sem csináltam, ő művelte magával). Megszúrta magát, megvágta a szemét? Nemtom, de nem akar felébredni, és nem válaszol, mit csináljak? – írta a ChatGPT-nek a New York Jets egykori játékosa, Darron Lee, aki a vád szerint idén februárban megölte menyasszonyát, Gabriella Perpétuót – írja a New York Post nyomán a Telex.
A ChatGPT pedig megértette a feladatot, és adott neki egy választ, amivel a férfi megoldja a helyzetet, és nem lesz belőle gond a rendőrséggel. Legalábbis egy ideig, mert Lee ugye éppen bíróság elé készül állni.
Azt is kérdezte a mesterséges intelligencia vezérelte chatbottól a néger, hogy okozhat-e szúrt sebeket az, ha valaki elesik. A kerületi ügyész szerint a férfi gyakorlatilag jogi tanácsadóként használta az appot.
A bíróságon bemutatták Lee másik ChatGPT-kérdését is, abban a férfi azt kérdezi, hogy mit mondjon a barátjának, mit csináljon akkor, ha nem reagál, de a rendőrséget azért ki akarja hívni.
Coty Wamp kerületi ügyész szerint Lee két napon keresztül folyamatosan használta a ChatGPT-t, többek között arról is megkérdezte, hogy hogyan kell eltussolni a gyilkosságot, és mit kell mondani a hatóságoknak, miután mentőt hív. Lee a helyszínre érkező rendőröknek azt mondta, hogy Perpétuo narkolepsziás, és eleshetett zuhanyzás közben.
A halottkém jelentése Perpétuónál súlyos agyi sérülést és törött nyakat állapított meg, a teste tele volt zúzódásokkal, még harapásnyomok is voltak rajta. Egy szemtanú szerint az egész ház tele volt vérfoltokkal.