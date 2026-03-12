Külföld, Háború :: 2026. március 12. 21:32 ::

Török ügynökség: az ország turizmusa zavartalanul működik

A közel-keleti régió egyes részein zajló konfliktusok nem érintik Törökországot, az ország turisztikai szolgáltatásai minden desztinációban a megszokott rendben, fennakadás nélkül működnek - tájékoztatta a Török Turizmusfejlesztési és Promóciós Ügynökség (TGA) csütörtökön az MTI-t.

Azt írták, az ország legnépszerűbb turisztikai célpontjai, köztük Isztambul, Antalya, Bodrum, Izmir és Kappadókia, továbbra is zavartalanul fogadják a turistákat, nincsenek lezárások és korlátozások.

A tájékoztatás szerint az ország nemzetközi repülőterei normál üzemmódban működnek.

A nyári foglalások elindulásával a Kulturális és Turisztikai Minisztérium arra ösztönzi az utazásszervezőket, az online utazási irodákat és az értékesítési partnereket, hogy aktívan kínálják Törökországot a teljes nyári szezonra - jegyezték meg.