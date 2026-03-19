2026. március 19. 19:11

A hirtelen érző szívűvé vált Lukasenka hamarosan Amerikába látogathat

"Humanitárius okokból" kegyelmet adott 250 elítéltnek adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök - közölte az államfő sajtótitkárságára hivatkozva a BelTa fehérorosz hírügynökség csütörtökön.

"Az elnök döntést hozott szélsőséges bűncselekmények miatt elítélt személyeknek nyújtandó kegyelemről. Az államfő hagyományosan és elsődlegesen a humanizmus elvét vette alapul. És természetesen figyelembe vette az elítéltek anyjától, feleségétől és közeli hozzátartozóitól érkezett kérelmeket is" - olvasható a közleményben, amely szerint mindegyiküknek lehetővé tették "új fejezet nyitását az életükben".

A szomszédos Litvánia amerikai nagykövetsége által kiadott állásfoglalás szerint a rabok szabadon engedéséért cserébe az Egyesült Államok tovább enyhíti a Minszk elleni szankciókat. A közlés szerint 235 rabot Fehéroroszországban helyeznek szabadlábra, míg 15-en kiutazhatnak Litvániába.

A most szabadultak között van Marfa Rabkova, a Vjaszna (Tavasz) emberi jogi szervezet egyik koordinátora is, akit 2020 szeptemberében vettek őrizetbe, és 14 év és 9 hónap szabadságvesztésre ítéltek egyebek között "szélsőségesség" miatt. Rabkova tagadta az ellene felhozott vádakat.

A rabokat azt követően engedték szabadon, hogy Lukasenka Minszkben tárgyalt John Coale-lal, az Egyesült Államok elnökének megbízottjával.

Az amerikai fél közölte, hogy megállapodtak a szankciók feloldásában két fehérorosz bank és az ország pénzügyminisztériuma, valamint a Belaruskali és az Agrorozkvit műtrágyagyártó cégek ellen.

Coale szerint Lukasenka akár már hamarosan az Egyesült Államokba is látogathat.

(MTI)