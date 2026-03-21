Trump örül, hogy meghalt az FBI volt igazgatója, mert így már nem tud "ártatlan embereket bántani"

81 éves korában meghalt Robert Mueller, az FBI egykori igazgatója, egyben az a különleges ügyész, aki a Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampányánál felmerült orosz beavatkozás ügyét vizsgálta, írja a CNN nyomán a Telex. Mueller családja 2025 augusztusában jelentette be, hogy 2021-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála.

Mueller halálhírére Donald Trump amerikai elnök is reagált a Truth Socialön . „Robert Mueller meghalt. Remek, örülök, hogy meghalt. Most már nem tud ártatlan embereket bántani!”

A CNN szerint Mueller évekig mindkét politikai tábor bizalmát élvezte: amikor George W. Bush 2001. szeptember 11-e előtt néhány nappal kinevezte az FBI igazgatójának, kinevezését egyhangúlag jóváhagyták, és akkor is teljes körű támogatást kapott, amikor Barack Obama felkérte, hogy a tízéves hivatali ideje lejárta után is maradjon a posztján. Összesen 12 évig volt az FBI élén, így ő lett a leghosszabb ideig hivatalban lévő igazgató J. Edgar Hoover óta.

Muellert 2017-ben nevezték ki a Donald Trump ellen folyó vizsgálat vezetésére. A különleges ügyész két évig dolgozott azon a jelentésen, aminek célja az volt, hogy kiderítse, Összejátszott-e Donald Trump és az orosz kormány a 2016-os választás befolyásolására. Muellerék ötszáz tanút hallgattak meg, 2800 idézést küldtek ki és 230 kommunikációs eszköz adatait kérték be, de végül nem találtak bizonyítékot arra, hogy Trump összeesküdött volna az orosz kormánnyal vagy koordinálta volna kampányát az orosz rezsimmel.