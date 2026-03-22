Külföld :: 2026. március 22. 10:29 ::

Korlátozta a szlovén a kormány a a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt - jelentette be a kabinet.

Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

A kormányfő közölte: a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását.

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel - köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta: a vállalat jelentése "katasztrofális helyzetet" mutat az ellátás megszervezésében. Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

(MTI)