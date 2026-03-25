2026. március 25. 07:13

Az Egyesült Államok betiltja a routerek importját

Az Egyesült Államok - meghatározott kivételekkel - betiltja a külföldi routerek importját nemzetbiztonsági okokból – közölte a Szövetségi Kommunikációs Bizottság egy kedden megjelent, de még előző napi keltezésű közleményében.

A vezeték nélküli internetkapcsolat megteremtésére szolgáló eszközökre vonatkozó intézkedés felsorolja a tilalom alá eső termékeket, illetve meghatároz kivételeket is bizonyos korábban engedélyezett, külföldről érkező routerek esetében.

A szövetségi hatóság közleménye szerint a behozatali tilalommal érintett kommunikációs eszközök "elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, illetve az amerikaiak biztonságára".

"Veszélyes szereplők kihasználják a külföldön készült routerek biztonsági hiányosságait, amelyeken keresztül támadják az amerikai háztartásokat, fennakadásokat okoznak a hálózatokban, lehetővé tesznek kémtevékenységet, és elősegítik a szellemi tulajdon ellopását" - közölte a Szövetségi Kommunikációs Bizottság.

(MTI)