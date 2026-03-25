2026. március 25. 19:28

Még a svédek is ráébredtek: ha nem sikerül megfékezni a párhuzamos társadalom kialakulását, a folyamat visszafordíthatatlanná válik

A svéd kormány folytatja azon törvényjavaslatának kidolgozását, amely arra kötelezi majd a közigazgatási szerveket, hogy jelentsék a rendőrségnek, ha illegális bevándorló került a látókörükbe - közölte Johan Forssell svéd bevándorlásügyi miniszter szerdán.

A törvényjavaslat a munkaügyi központ, a társadalombiztosítás, a büntetés-végrehajtás, a behajtásért felelős hatóság, a nyugdíjbiztosító hatóság és az adóhatóság számára írná elő, hogy értesítse a rendőrséget, ha azt gyanítja egy migránsról, hogy illegálisan tartózkodik Svédországban.

Johan Forssell szerdai sajtótájékoztatóján azzal indokolta a törvényjavaslat kidolgozását, "hogy ha nem sikerül megfékezni az illegális bevándorlókból álló párhuzamos társadalom kialakulását, a folyamat felerősödik, majd visszafordíthatatlanná válik".

A törvényjavaslat értelmében a svéd kormány a biometrikus adatok gyűjtésének a megerősítését is tervezi azzal a céllal, hogy több illegális bevándorlót toloncolhasson ki a jövőben.

A kormánykoalícióban részt vevő kereszténydemokrata párt migrációs ügyekért felelős szóvivője, Ingemar Kihlström viszont "észszerűtlennek" nevezte a törvényjavaslatot, melynek hatálya alól a civil és a szakmai szervezetek tiltakozása miatt már több területet is kivontak. Szerinte "felesleges egy hivatalnak olyan információkkal is rendelkeznie, amelyeket a hatályos titoktartási szabályok miatt nem oszthat meg a bevándorlási hivatallal és a rendőrséggel sem, miközben a két hatóság épp ezen információk alapján hajthatná végre az érintett migránsok kitoloncolásáról szóló határozatokat". Hozzátette, hogy a kormány és az őt kívülről támogató Svéd Demokraták (SD) egyetértenek abban, hogy az egészségügyi, az oktatási, a szociális intézményeket és a könyvtárakat sem kellene arra kötelezni, hogy ilyen információkat továbbítsanak.

A radikális Svéd Demokraták (SD) támogatásával 2022-ben hatalomra került jobbközép kormány egyik alapvető céljául tűzte ki az illegális bevándorlás korlátozását és a svéd állampolgárság odaítélésének a megszigorítását, ugyanis a rendelkezésére álló becslések szerint jelenleg is több mint 100 ezer ember él a skandináv országban érvényes tartózkodási engedély nélkül.

A törvénytervezet ellen tiltakozva több szakszervezet és "emberi jogvédő szervezet" is azzal érvel, hogy elfogadása esetén az illegális bevándorlók még a jelenleginél is jobban tartózkodnának kapcsolatba lépni a hatóságokkal, ami véleményük szerint azt eredményezhetné, hogy a rejtőzködő emberek alkotta párhuzamos társadalom felszámolása még komolyabb nehézségekbe ütközne.

Amennyiben a svéd parlament elfogadja, július 13-án léphet hatályba a törvényjavaslat.

(MTI nyomán)