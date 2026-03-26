Külföld, Háború :: 2026. március 26. 09:58 ::

A német katonák érdekvédelmi szervezete hadigazdaságra készülne

Németországnak gyorsítania kell katonai felkészültségét, és "eszkaláció esetén egyfajta hadigazdaságra" kell felkészülnie - hívta fel a figyelmet a Német Bundeswehr Szövetség (DBwV, Deutscher Bundeswehrverband) vezetője.

André Wüstner a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva kijelentette: a német hadiiparnak bővítenie kell kapacitásait, és át kell térnie a többműszakos termelésre. Szerinte nemcsak Kelet-Európában beszélnek már "háború előtti fázisról", hanem Németországnak is haladéktalanul erősítenie kell védelmi képességeit.

Wüstner úgy vélte, "hiú ábránd" az a feltételezés, hogy Oroszország csak 2029-re lenne kész egy NATO-val való konfrontációra. "A veszély már most fennáll, és napról napra nő" - fogalmazott. Hozzátette: az Egyesült Államok politikájának kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump elnök szerepe, valamint Európa katonai gyengesége "elrettentési rést" hozott létre, amelyet gyorsan be kell zárni.

A BDwV vezetője szerint a három hete zajló amerikai-izraeli háború Irán ellen kedvező lehetőséget kínálhat Vlagyimir Putyin számára. Az orosz elnök az olajbevételek növekedése és az Ukrajnának szállított légvédelmi rendszerek csökkenése nyomán fokozhatja az infrastruktúra és a civil lakosság elleni támadásokat.

Wüstner arra is figyelmeztetett, hogy az európai szövetségesek bizonytalansága ösztönözheti Moszkvát hibrid támadások erősítésére, és nem zárható ki a NATO keleti szárnyán történő határsértések lehetősége sem.

(MTI)