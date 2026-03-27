Külföld :: 2026. március 27. 08:59 ::

Havazás tette nehezebben járhatóvá az utakat Boszniában

Az intenzív havazás és a viharos időjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában - közölte a nyugat-balkáni ország autóklubja.

A figyelmeztetés szerint a forgalom lassan tud haladni csütörtök óta, különösen a hegyvidéki területeken, és a téli felszerelés használata kötelező.

Az ország meteorológiai szolgálata narancssárga riasztást adott ki az erős szél és a heves esőzés miatt, főként az északnyugati régióban, ahol a csapadék mennyisége elérheti a 30-70 millimétert.

A hirtelen lehűlés miatt a hatóságok további korlátozásokat vezettek be a főbb közlekedési útvonalakon. Ennek részeként a nehézgépjárművek számára kötelezővé tették a hólánc használatát az északnyugati Bihac-Bosanski Petrovac útvonalon, valamint ideiglenes korlátozásokat rendeltek el egyes, Horvátországgal közös határátkelőkön.

A fővárosban, Szarajevóban az útépítési munkálatok és a kedvezőtlen időjárási viszonyok együttesen kilométeres torlódásokat okoztak a csúcsforgalmi időszakokban.

(MTI)