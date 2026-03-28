Külföld :: 2026. március 28. 07:36 ::

Trump: egyébként Kuba a következő



Kubát nevezte a következőnek Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken, egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében, amelyben egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, valamint a NATO-ra is kitért.

"Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő" - jelentette ki az elnök, bár részletekre nem tért ki.

A múlt héten az elnök újságírók előtt megtiszteltetésnek nevezte, ha "valamilyen formában átvehetné" Kubát, amelyet egyébként bukott államnak nevezett.

Havanna és Washington mindeközben megerősítette, hogy a felek között egyeztetés folyik.

Beszédében Trump kitért a NATO-ra is, azt vetve a szervezet szemére, hogy nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban.

"Mi mindig ott vagyunk nekik, de most, az alapján, amit tesznek, azt gondolom, hogy nem is kéne" - szögezte le, "súlyos hibának" minősítve a NATO döntését.

Aláhúzta, az Egyesült Államok "több száz milliárd dollárt költ évente a szövetségesei biztonságára".

Az elnök Friedrich Merz német kancellárt is említette, bírálva Berlin azon döntését, amely szerint nem vesz részt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztonságossá tételében.

"Friedrich, a kancellár azt mondta, 'ez nem a mi háborúnk'; hát Ukrajna meg nem a miénk, de mégis segítünk nekik" - jelentette ki Donald Trump.

(MTI)

