2026. március 17. 10:00

Trump Kubáról: akár felszabadítom, akár átveszem, bármit megtehetek vele

"Megtiszteltetés" lenne számomra Kuba "átvétele" - jelentette ki az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban újságírók előtt, hozzátéve, hogy "akár felszabadítom, akár átveszem - azt hiszem, bármit megtehetek vele". Trump "bukott államnak" nevezte Kubát, amelynek "nincs pénze, nincs olaja, semmije sincs", ugyanakkor "gyönyörű szigetnek" nevezte az országot.

Trump's full rant on Cuba: "I think Cuba, in its own way, tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, you know? They won't be asking us for money for hurricanes every week. I do believe I'll… pic.twitter.com/VOs5YzFIDB March 16, 2026

Trump kijelentései egy súlyos kubai gazdasági és energiaválság közepette hangzottak el. Hétfőn ismét országos áramszünet sújtotta a közel tízmillió lakosú szigetországot, miután összeomlott az elektromos hálózat - közölte a kubai energetikai minisztérium. Az elöregedett infrastruktúra és az üzemanyaghiány miatt az országban rendszeresek a kiterjedt áramszünetek.

Washington az elmúlt időszakban jelentősen növelte a nyomást Havannára. Blokkolták a Venezuelából érkező olajszállításokat, és vámokkal fenyegették meg azokat az országokat, amelyek energiát exportálnának Kubába. A kubai kormány szerint a sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt, ami súlyos energiahiányhoz és áramkimaradásokhoz vezetett.

A nyomás fokozódott azután, hogy az Egyesült Államok januárban Caracasban őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit később az Egyesült Államokba szállítottak. Venezuela korábban Kuba egyik legfontosabb szövetségese és fő olajszállítója volt.

Mindeközben Washington és Havanna hivatalos tárgyalásokat is folytat a kétoldalú viták rendezéséről. A New York Times értesülése szerint az Egyesült Államok a tárgyalások során jelezte a kubai félnek, hogy Washington egyik célja a kubai elnök távozása a posztjáról, bár a lépések meghatározását a kubai vezetésre bízná. Miguel Díaz-Canel kubai elnök szerint viszont a párbeszédnek "az egyenlőség, a szuverenitás és a politikai rendszerek kölcsönös tiszteletének" elvein kell alapulnia.

(MTI nyomán)