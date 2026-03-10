Külföld, Háború :: 2026. március 10. 12:15 ::

Trump Kubáról: lehet, hogy baráti átvétel lesz, de lehet, hogy nem

Donald Trump amerikai elnök hétfőn arról beszélt, hogy Kuba humanitárius szempontból „komoly bajban” van. Szerinte Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik az ország ügyeivel, amiből lehet, hogy „baráti átvétel lesz, de lehet, hogy nem” – írja a Reuters.



Trump tegnap Floridában (fotó: Kevin Lamarque / Reuters)

„Ő foglalkozik vele, és lehet, hogy baráti átvétel lesz, lehet, hogy nem. Nem igazán számít, mert ők tényleg… ahogy mondani szokták, bajban vannak. Nincs energiájuk, nincs pénzük” – mondta sajátos stílusában Trump a floridai Doralban tartott sajtótájékoztatón.

A kubai kormány korábban közölte, hogy nem folytatnak magas szintű tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor nem cáfolták egyértelműen azokat a sajtóértesüléseket, miszerint amerikai tisztviselők informális tárgyalásokat folytathatnak Raúl Guillermo Rodríguez Castróval, a korábbi kubai elnök, Raúl Castro unokájával.

Donald Trump néhány napja arról beszélt, hogy szerinte a kubai vezetés hamarosan megdől, és az USA-nak vezető szerepe lesz az új rezsim felállításában. Az amerikai elnök azt mondta, hogy a kubaiak nagyon szeretnének alkut kötni az Egyesült Államokkal, ezért odaküldi majd Marco Rubio külügyminisztert. „Nagyon erre fókuszálunk. Bőven van időnk, de Kuba készen áll – ötven év után. Ötven éve figyelem, és most nekem hála belehullik az ölembe, bedől, de pont az ölünkbe dől. És nagyon jól állunk.”

Az USA venezuelai akciójával Kuba elvesztette az egyik legfontosabb szövetségesét és olajbeszállítóját, így egyre nagyobb az üzemanyagválság az országban. Már alig járnak a kukásautók, így az utcákon gyűlnek a szemeteszsákok. Mivel sokan attól tartanak, hogy emiatt megbetegszenek, elkezdték elégetni a szemétkupacokat. De nemcsak az autókból hiányzik az üzemanyag, hanem az elavult, szovjet kori erőművekből is, ami miatt energiaválság van az országban. Trump és Rubio többször is jelezte, hogy nem fognak enyhíteni Kuba szorongatásán.

Az ország gazdasága számára kulcsfontosságú turizmus is bedőlni látszik, ugyanis a repülőgépek nem tudnak megtankolni Havannában. Már több légitársaság is törölte a kubai járatait. Donald Trump eközben már február végén felvetette Kuba „baráti átvételének” a lehetőségét. Az elnök szerint Kuba jelenleg pénz, olaj és élelem nélkül maradt, ezért a kubaiak kétségbeesetten várják az amerikai segítséget.