Iráni támadásokról számolt be szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán.
Az ománi kormány azt közölte, Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült, a bahreini belügyminisztérium szerint pedig a támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak.
A tárca hozzátette, hogy az éjszaka folyamán többször légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig felszólította, vonuljon biztonságos helyre.
Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.
Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban.
A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.
