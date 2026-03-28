Külföld :: 2026. március 28. 12:25 ::

Iráni támadásokat jelentett több térségbeli ország

Iráni támadásokról számolt be szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán.

Az ománi kormány azt közölte, Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült, a bahreini belügyminisztérium szerint pedig a támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak.

A tárca hozzátette, hogy az éjszaka folyamán többször légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig felszólította, vonuljon biztonságos helyre.

Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban.

A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

(MTI)