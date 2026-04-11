2026. április 11. 09:28

Szegény fritzek utaznának, de a közel-keleti háború miatt nem mernek

A közel-keleti háború egyre inkább visszafogja a német utazási ágazat nyári üzletmenetét. Miközben az utazási kedv összességében továbbra is magas maradt, a foglalásokban fokozódó bizonytalanság és célpont-átrendeződés figyelhető meg - közölték iparági szereplők és kutatóintézetek.

A Német Utazási Szövetség (DRV) elnöke, Albin Loidl szerint a geopolitikai fejlemények miatti bizonytalanság érezhető foglalási visszafogottságot eredményez, anélkül, hogy alapvetően csökkentené a keresletet. Hozzátette: az emelkedő költségek és az operatív kihívások további nyomást gyakorolnak az ágazatra. A kereslet inkább kivárásra utal, amely a helyzet stabilizálódásával ismét élénkülhet.

Az ifo Institut adatai szerint a hangulat márciusban jelentősen romlott: az utazási irodák és szervezők üzleti klímaindexe mínusz 41,7 pontra esett a februári mínusz 14,8 pontról. A cégek a jelenlegi helyzetet és a következő hónapokra vonatkozó kilátásokat is lényegesen pesszimistábban ítélik meg. Patrick Höppner, az intézet szakértője szerint a közel-keleti helyzet különösen a Perzsa-öböl térségén áthaladó utazásoknál okoz bizonytalanságot, ami átfoglalásokhoz és lemondásokhoz vezetett.

A statisztikák szerint a konfliktus által érintett térséghez közelebb eső kelet-mediterrán úti célok iránt csökkent az új foglalások száma, miközben a nyugat-mediterrán desztinációk - például Spanyolország és Olaszország - iránt nőtt a kereslet. A TUI közlése szerint különösen a Kanári- és Baleár-szigetek, valamint a Zöld-foki-szigetek iránt élénk az érdeklődés, míg az Öböl-menti térség és Ázsia egyes részei gyengébben teljesítenek, részben az átszállási lehetőségek korlátozottsága miatt. Törökország esetében is jelentős visszafogottság tapasztalható.

Az árak mérsékelten emelkedtek, a már lefoglalt utak esetében ugyanakkor stabilak maradtak. Az üzemanyagköltségek növekedése ugyanakkor középtávon drágíthatja a repülőjegyeket. A Lufthansa már végrehajtott áremeléseket, és jelezte: a volatilis geopolitikai környezet további drágulást okozhat.

A második legnagyobb német utazásszervező, a Dertour szerint az utazási kedv továbbra is erős, ugyanakkor nőtt az ügyfelek tanácsadási igénye. A nyári vendégszám enyhén meghaladja a tavalyit, különösen a klasszikus nyugat-mediterrán célpontok iránt.

Regionális eltérések is kirajzolódnak: Görögországban a kereslet viszonylag stabil, míg a konfliktushoz közelebb fekvő Cipruson márciusban a repülőtéri forgalom éves összevetésben 15,3 százalékkal csökkent, ami a turizmusra gyakorolt közvetlen hatást jelzi.

A belföldi turizmus erősödése is megfigyelhető. A Német Turisztikai Szövetség adatai szerint az utazást tervező németek 41 százaléka az országon belül maradna a következő három hónapban, 15 százalék pedig több belföldi utat is tervez. Norbert Kunz ügyvezető szerint Németország továbbra is kiemelt úti cél, ugyanakkor a magas energia- és üzemanyagárak, valamint a megélhetési költségek emelkedése rövidebb utazásokhoz és kevesebb kiránduláshoz vezethet.

(MTI)