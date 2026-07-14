Külföld, Háború :: 2026. július 14. 09:05 ::

Brazil elnök: az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot szedne a Hormuzi-szoroson áthaladóktól

Az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot vetne ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, ahogyan azt Donald Trump említette - jelentette ki helyi idő szerint hétfőn Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett üzenetében olyan vám bevezetéséről beszélt, amelyet az Egyesült Államok szedne be, és amely a szoroson átkelni kívánó hajók "rakománya értékének 20 százalékát" tenné ki.

"Régen ezt kalózkodásnak tekintették" - nyilatkozta Lula egy nyilvános rendezvényen Sao Caetano do Sulban, Sao Paulo államban.

"Az Egyesült Államok mint jelentős ország, amely - úgy gondolom - hosszú ideje küzd a kalózkodás ellen, ma nem viselkedhet kalózként" - tette hozzá a brazil elnök.

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokádját. Hozzátette, hogy minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi-szorost, és megállapította, hogy az útvonal nyitva áll, és nyitva is marad. Bejegyzésében Trump hangoztatta, az Egyesült Államok mostantól a "Hormuzi-szoros őreként" lép fel, amiért ellentételezést kér.

Mint mondta "méltányossági alapon" a hajózási útvonal biztonságának fenntartása során felmerülő összes költség 20 százalékos megtérítését várja el minden teherszállítmány után.

(MTI)