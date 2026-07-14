Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 14. 08:31 ::

Ékszertolvaj(ok?) a Péterfy kórházban

Megdöbbentő eset rázta meg a Péterfy kórházat 2026. június 11-ről 12-re virradó éjszaka. Egy tolvaj bement egy idős beteg ágyához, és szinte észrevétlenül szerelte le a kezéről az ékszereit − írja a Blikk nyomán az Index.

Egy ügyes zsebtolvajoknak ez nem jelent akadályt, menet közben, a zsúfolt utcán, mozgólépcsőn vagy villamoson is le tudják varázsolni a gyűrűt éber, egészséges emberről is, finom, olajos kézzel, hogy a fém ékszer csússzon, aztán elég egy döccenő, az áldozat meg sem érzi, s már nincs rajta az ékszer - mondta el a bulvárlapnak Bordás Zoltán volt zseblopási nyomozó. A szakértő hozzátette, hogy egy legyengült, gyógyszerek hatása alatt álló beteg esetében a legnehezebb feladat bejutni a kórterembe, maga a lopás a magatehetetlen áldozattól már gyerekjáték a dörzsölt bűnözőknek.



Egy közös, nyitott kórteremben történt a lopás, ahová más betegek és látogatók is beléphettek (fotók: Blikk)

Az áldozat, Kátai-Barba Rafael író, a magyar Vitézi Rend törzskapitánya elmondása szerint igencsak különös körülmények előzték meg a rablást:

aznap kerültem be a belgyógyászatra, beültettek az alkaromba egy branült, s estefelé jött egy nővér, aki megint átmosta a branült, ami után hirtelen elálmosodtam, így le is tettem a könyvem, majd elaludtam.

A férfi arra eszmélt, hogy a két aranygyűrűje eltűnt. Különös részlet, hogy a tolvaj a férfi ezüst karikagyűrűjét lehúzta ugyan − hiszen máshogy nem fért volna hozzá a többihez −, de utána szinte gúnyos eleganciával visszatette az áldozat ujjára. A nyitott kórterem ráadásul pont a nővérpulttal szemben volt, a kórteremben fekvő súlyos betegek sem vettek észre semmit az éjszakai akcióból.

Inkább a hírnevüket féltik a kórházban

Amikor az idős férfi felajánlotta, hogy kihelyez egy plakátot a folyosóra, hátha valaki látott valamit, és a jutalomért cserébe jelentkezik, az intézmény mereven elzárkózott. Arra hivatkoztak, hogy egy ilyen tábla rontaná a kórház hitelét és jó hírnevét. Pedig Kátai-Barba Rafael szerint nem az övé az egyetlen eset: tudomása szerint azóta már egy másik hasonló ékszerlopás is történt az intézményben, ahol sem kamerarendszer, sem értékmegőrző nem állt a betegek rendelkezésére a belgyógyászaton.

A család most 50 000 forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Keresik a félszáz éves, hagyományos sárgaarany karikagyűrűt, valamint a rendkívül egyedi, 14 karátos arany pecsétgyűrűt, amelyet fekete ónix kő és egyedi, vésett családi címer díszít. Úgy vélik, a tolvaj a Keleti pályaudvar, a Blaha Lujza tér vagy a VII-VIII. kerület zálogházaiban próbálhatott meg túladni rajtuk.

Korábban is voltak bejelentések gyűrűlopás miatt

Bár az áldozat azonnal tárcsázta a 112-t, a kiérkező rendőrök eleinte tehetetlenek voltak. Mivel a tettest nem sikerült azonosítani, a rendőrség nemes egyszerűséggel felfüggesztette a nyomozást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azonban a Blikk megkeresésére megerősítette, hogy júniusban két külön bejelentés is érkezett a Péterfy kórházból gyűrűlopások miatt. Bár az eljárásokat valóban felfüggesztették, a hatóság elárulta: „időközben a bűnügyben új körülmény merült fel, ezért a nyomozó hatóság a nyomozás folytatásáról határozott”. Az eljárás így ismeretlen tettes ellen jelenleg is gőzerővel folyik.