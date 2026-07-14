Extra, Sport :: 2026. július 14. 07:55 ::

MTI: eredményesen szerepeltek a magyarok Izraelben a Makkabi Világjátékokon, például: Ben Eliot Shore, Cohen Nataniel

"Eredményesen szerepelt a magyar csapat Izraelben a Makkabi Világjátékokon (Makkabia), a sportolók harmincegy érmet szereztek" - írja az MTI. Érdekes, mert eddig úgy tudtuk, a zsidó olimpián csak Jordán-pozitív versenyzők vehetnek részt...

Magyarország tel-avivi nagykövetségén Szentgyörgyi Zoltán nagykövet köszöntötte a csapatot.

A "magyar" küldöttség harmincegy érmet szerzett. Érmesek: Frankó Réka: triatlon, Turkovics Ilona és Huszti György: golf, Kádár Lajos, Drelyó Ágnes és a "kanadai-magyar" Ben Eliot Shore: atlétika, Karika Kristóf és Bóday Gábor: úszás, Cohen Nataniel és Mandl Róbert: vívás, Lovász Luca Flóra: ritmikus gimnasztika.

"A sportprogramok mellett számos kulturális eseményen és megemlékezésen is részt vettünk. Elutaztunk a 2023. október 7-i terrortámadás helyszíneire, jártunk a megtámadott kibucokban és a Nova fesztivál helyszínén is" - mondta a csapatvezető, a Maccabi VAC zsidó sportegyesület elnöke.

Az idei Makkabia legidősebb versenyzője a 88 éves Pajor István volt, aki teniszből egy nála "jóval fiatalabb", mindössze 80 éves ellenféllel mérkőzött meg.

"Kisgyermekként gettóban éltem, holokauszt-túlélőként éltem le az életem. Különösen megtisztelő és felemelő érzés volt, hogy a megnyitó ünnepségen én vihettem a magyar zászlót. Ez erőt ad ahhoz, hogy a jövőben is olyan kondícióban maradjak, hogy ne ez legyen az utolsó találkozásunk" - mondta Pajor István.