Anyaország :: 2026. július 29. 18:35 ::

Öt százalékra csökken a tűzifa áfája ősszel

A jelenlegi 27-ről 5 százalékra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját (áfa) a kormány ősszel - jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán.

Jelenleg másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Az érintett háztartások kimaradtak az áram- vagy gázfogyasztáson alapuló támogatásokból. Néha hirdettek kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pedig pályázhattak a Belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására, de az eljárás bonyolult és hosszadalmas volt. Sok kritika érte a rendszert, mert a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn - írta a miniszter.

A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27 százalékos áfát 5 százalékra csökkenti ősztől - közölte.

Hozzátette: a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be.