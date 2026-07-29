Anyaország :: 2026. július 29. 21:46 ::

OVF: a vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli - hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a Facebook-oldalán szerda este.

Mint írták, amikor ilyen alacsony a folyók, tavak vízszintje, felmerül, hogyan lehetséges, hogy a vízszint negatív érték. Hozzátették: a vízmércék egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett 0 pont, amely a vízállások mérésének kiindulási szintje, de ez a pont nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli.

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, amelyhez képest minden későbbi vízállást mérnek - írták.

Felidézték: a 19. században, amikor Magyarországon megkezdődött a rendszeres vízrajzi megfigyelés, az ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, majd a 0 pontot ezeknél valamivel mélyebbre helyezték el, hogy a mérce még rendkívül alacsony vízállás esetén is használható maradjon, vagyis a vízszint ne süllyedjen a mérce kezdete alá.

Hozzátették: ez a medrek évtizedek alatt történt változásai miatt sok esetben már nem működött, azonban a korábbi és későbbi adatok összehasonlíthatósága érdekében nem a 0 pontokat helyezték lejjebb, hanem negatív mérési tartományú mércetagokkal egészítették ki a vízmércéket, ezért léteznek negatív előjelű vízállások nagyon sok helyen Magyarországon.

(MTI)