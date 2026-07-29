Anyaország, Videók :: 2026. július 29. 20:19 ::

Törvénytelenül működhet tovább az MNB kifosztásához asszisztáló, fideszes felügyelőbizottság

Törvénysértő módon kiszavazták tavaly az egyetlen ellenzéki jelölt dr. Csath Magdolnát a MNB Felügyelőbizottságából az Országgyűlésben, pedig a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. §-a szerint a Felügyelőbizottságba csak az elnököt jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat elvileg az ellenzék is. A magyar történelem legnagyobb bankrablása keretében 500 milliárd forintot tüntettek el az MNB-től, melyhez a Felügyelőbizottság is asszisztált.



A kormány nem szólhat bele a jegybank működésébe - mondta Kármán András pénzügyminiszter, de ki hiszi el, hogy nem Magyar Péter diktál, akár az MNB-elnök leváltásával is fenyegetőzve?

Kármán András pénzügyminiszter szerint azonban elég volt a hatfős felügyelőbizottság két miniszteri delegáltját lecserélni, a másik négy fideszes maradhat. A két hónapja megalakult országgyűlési vizsgálóbizottság pedig egyetlen ülést sem tartott, mert a tiszás elnöke nem hívta össze.