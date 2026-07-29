Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. július 29. 19:17 ::

Hová lett a lovassági Rákóczi-zászló Borsiból?

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Tisztelt Szerkesztőség!

Közel húsz éve foglalkozom II. Rákóczi Ferenc örökségének ápolásával. Ez idő alatt számos kezdeményezést indítottam a fejedelem emlékének megőrzése érdekében.

2011-ben magánszemélyként én vittem Borsiba a Rákóczi-szabadságharc egyik lovassági zászlajának hiteles másolatát.

Saját költségemen készíttettem el ezt a történelmi zászlót, mert a borsi Rákóczi-várkastélynak akkor még nem volt ilyen zászlója. Úgy gondoltam, hogy II. Rákóczi Ferenc szülőhelye megérdemli, hogy rendelkezzen ezzel a történelmi jelképpel.

Az ünnepélyes átadáson a zászlót Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás akkori vezetője, Borsi akkori polgármestere, valamint Kázmér István (Pista bácsi) vették át tőlem. Az átadásról fényképek készültek, és a korabeli sajtó is beszámolt róla.

A II. Rákóczi Ferenc lovassági zászló ezt követően a borsi Rákóczi-várkastélyban, Rákóczi születési szobájában került elhelyezésre.

Ezt követően minden év március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésnapi megemlékezésén a Borsiba érkező megemlékezők saját szemükkel láthatták a borsi Rákóczi-várkastély részére átadott II. Rákóczi Ferenc lovassági zászlót.

A sárospataki kuruc hagyományőrzők minden évben méltó módon bemutatták a zászlót, így az a megemlékezések állandó és méltó jelképe volt.

Sajnos azóta azok az emberek, akik 2011-ben személyesen átvették tőlem ezt a történelmi jelentőségű zászlót – Laczkó Lajos, Borsi akkori polgármestere, valamint Kázmér István (Pista bácsi) – már nincsenek közöttünk.

Ezért ma már nem tudnak választ adni arra, hogy mi lett a II. Rákóczi Ferenc lovassági zászló sorsa.

A borsi Rákóczi-várkastély felújítása után azonban a zászlót már nem lehetett látni. Ezért felvettem a kapcsolatot a jelenlegi illetékesekkel, hogy megtudjam, mi történt vele.

Az általam kapott írásos válasz szerint a II. Rákóczi Ferenc lovassági zászló jelenlegi holléte nem ismert, a társulás leltárában nem szerepel, jelenlegi állapotáról sem rendelkeznek információval, ezért nem tudnak tájékoztatást adni arról, hogy hol található.

Mivel a jelenlegi illetékesek megkeresése nem vezetett eredményre, és további érdemi tájékoztatást sem kaptam, az ügyben hivatalos beadványt nyújtottam be a szlovák rendőrséghez, kérve a történtek kivizsgálását.

Számomra ez felfoghatatlan.

Hogyan lehetséges, hogy egy olyan történelmi jelentőségű zászló, amelyet 2011-ben ünnepélyes keretek között adtam át, amely hosszú éveken keresztül a borsi Rákóczi-várkastélyban volt kiállítva, és amelyet minden évben több száz megemlékező láthatott, ma úgy szerepel, hogy a holléte ismeretlen?

Ez a levél nem azért született, hogy bárkit megalapozatlanul megvádoljak.

Egyetlen célom van: választ kapni arra, hogy mi lett a II. Rákóczi Ferenc lovassági zászló sorsa.

Kérem mindazokat, akik hiteles információval rendelkeznek a zászló hollétéről vagy további sorsáról, hogy segítsenek az igazság felderítésében.

Bízom benne, hogy a nyilvánosság segítségével is sikerül tisztázni, mi történt ezzel a történelmi jelentőségű zászlóval.

II. Rákóczi Ferenc öröksége mindannyiunk közös öröksége.

Ez a zászló nem csupán egy tárgy, hanem történelmünk egyik jelképe. Megérdemli, hogy tudjuk, hol van.

Tisztelettel:

László Ferenc