Külföld, Háború :: 2026. július 29. 19:06 ::

Meduza: meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tulában

Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tula városában - közölte szerdán a Rigában szerkesztett Meduza című orosz ellenzéki hírportál.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása szerint a fegyveres támadó egy lakóépület lépcsőházában lőtte meg az üzletembert, akit kórházba szállítottak.

Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az SZK szerint jelenleg a támadásban érintett személyek azonosítása zajlik.

Az orosz biztonsági erőkhöz közeli Mash és 112 Telegram-csatornák értesülései szerint a merénylet célpontja Andrej Cserezov, a dróngyártással foglalkozó Orosz Légi Szállítási Laboratórium cég igazgatója volt. Cserezovot éjszaka támadták meg, amikor éppen hazatért; a merénylő a lépcsőházban várt az áldozatra, és háromszor meglőtte. A sebesült Cserezovhoz a felesége hívott mentőt.

A nyilvános cégadatok szerint Cserezov 2022-ben alapította vállalkozását. A Mash úgy tudja, hogy a cég nemrég megrendelést kapott pilóta nélküli repülőeszközökre a Voronyezsi Műszaki Egyetemtől kutatási célokra. Nem ismert, hogy a cégnek van-e köze katonai tevékenységhez.

(MTI)