Külföld :: 2026. július 29. 20:06 ::

Splitben is korlátozták az éjszakai alkoholárusítást

Makarska után szerdán Split városi képviselő-testülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést.

A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.

A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem.

(MTI)