Ukrán dróntámadás érte a Wildberries raktárát a penzai régióban, a webáruházban tűz ütött ki, egy ember megsebesült - közölte Oleg Melnyicsenko, a tartomány kormányzója csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazáson.
A kigyulladt épületből mintegy kétszáz alkalmazottat evakuáltak. Július 18. óta ez a tizenegyedik ukrán támadás volt a cég infrastruktúrája ellen. Penza város több mint 500 kilométerre található az ukrán határtól.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka 258 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le tíz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.
(MTI)