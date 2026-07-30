Háború :: 2026. július 30. 07:28 ::

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries raktárát a penzai régióban

Ukrán dróntámadás érte a Wildberries raktárát a penzai régióban, a webáruházban tűz ütött ki, egy ember megsebesült - közölte Oleg Melnyicsenko, a tartomány kormányzója csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A kigyulladt épületből mintegy kétszáz alkalmazottat evakuáltak. Július 18. óta ez a tizenegyedik ukrán támadás volt a cég infrastruktúrája ellen. Penza város több mint 500 kilométerre található az ukrán határtól.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka 258 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le tíz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

(MTI)