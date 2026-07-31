Külföld :: 2026. július 31. 22:12 ::

Olajszennyezés terjed Omán partjainál

Műholdfelvételek szerint tovább terjed az Omán partjainál veszteglő Caroline Bezengi tartályhajóból szivárgó kőolaj, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt a part menti, védett tengeri területek esetleges környezeti károsodása miatt.

A Reuters által elemzett műholdképek és hajózási szakértők szerint a hajótest legalább egyik tartályblokkja megsérülhetett, ezért nyersolaj jut a tengerbe. A monszunidőszak erős szelei és hullámzása tovább gyorsíthatja a szennyezés terjedését.

A hajókövetési adatok szerint a Caroline Bezengi a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjében vett fel orosz nyersolajat, majd legutóbbi útja során június 8-án a dél-jemeni Mukalla közelében műszaki problémát jelentett. Két tengerbiztonsági forrás szerint az első vizsgálatok arra utaltak, hogy robbanás történt a fedélzeten.

A július 28-án készült műholdfelvételeken sötét olajfolt látható a hajó körül, valamint világosabb szennyeződés az Omán partjaihoz közeli, védett tengeri területhez tartozó al-Kiblíjja-szigettől északra.

Wim Zwijnenburg, a holland Pax békeszervezet távérzékelési szakértője szerint a sötét foltok arra utalnak, hogy a hajótest átszakadt, és nyersolaj szivárog belőle. Hozzátette: a július-augusztusban tetőző monszun miatt a szennyezés gyorsan nagyobb területre terjedhet.

A Reuters a fedélzeti szerkezetek és a festés alapján azonosította a műholdfelvételeken látható hajót. A Caroline Bezengi az Európai Unió és az Egyesült Királyság szankciós listáján szerepel, mert a gyanú szerint részt vett orosz kőolaj és üzemanyag szállításában. A hajónyilvántartás szerinti, sanghaji székhelyű üzemeltetőjét, a Rentoor Shipmanagement céget nem sikerült elérni.

Egy tartályhajó-szakértő szerint a műholdképek arra utalnak, hogy a hajó megdőlt, más hajózási források pedig attól tartanak, hogy a hajótest idővel kettétörhet.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szóvivője a héten közölte: a hajó még nem tört ketté, a hatóságok egyeztetnek a biztonsági és környezetvédelmi kockázatok kezeléséről, a szervezet pedig folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

A robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Nem ismert, hogy az ukrán erők orosz érdekeltségű tartályhajók elleni támadásának következménye volt-e, vagy a közel-keleti fegyveres konfliktushoz kapcsolódó más esemény okozta a sérülést.

(MTI)