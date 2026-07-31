Külföld :: 2026. július 31. 22:31 ::

Börtönre ítéltek egy álhírtejesztéssel vádolt főszerkesztőt Kazahsztánban - az orosz médiafelügyelet a portálját is bezáratná

Három és fél évi börtönre ítélte a KazTAG (hivatalos nevén Kazah Hírügynökség) című hírportál vezérigazgatóját, Aszet Matajevet, Amir Kaszenov főszerkesztőt pedig egy év három hónap elzárásra Almaty, az egykori kazah főváros Almali nevű negyedének bírósága - jelentette be Almaty város sajtószolgálata.

A bíróság a vezérigazgatót kötelességszegés és garázdaság vádjával ítélte el, és három évre eltiltotta az újságírói tevékenységtől. Kaszenovot hamis információ szándékos terjesztésében találta bűnösnek a bíróság, ő öt évig nem gyakorolhatja újságírói hivatását.

A KazTAG 2025. december 8-án számolt be arról, hogy bűnügyi eljárás indult Matajev és Kaszenov ellen a Freedom Finance kazahsztáni brókercég feljelentése nyomán, mert a KazTAG úgymond csalással vádolta a vállalatot írásaiban. December végén vált ismertté, hogy szándékos álhírterjesztés címén őrizetbe vették Matajevet és Kaszenovot. Az almati rendőrség akkor azt közölte, hogy a magáncég írásbeli bejelentése nyomán indult meg a nyomozás.

Márciusban az almati rendőrség bejelentette, hogy verekedésben való részvétel miatt állították elő a vezérigazgatót, a főszerkesztőt és egy harmadik társukat, akik - állítólag - alkoholos befolyásoltság alatt szóváltást provokáltak két másik férfivel, majd verekedés tört ki. A rendőrség garázdaság címén kezdeményezett bűnvádi eljárást a hírportál két vezetője ellen.

Az eset kapcsán a The Caspian Post című, azerbajdzsáni székhelyű, a Kaszpi-tengeri térség és a Közép-Ázsia országaival foglalkozó angol nyelvű hír- és elemzőportál februárban arról számolt be, hogy az orosz médiafelügyelet, a Roszkomnadzor a KazTAG hírportál bezárását kérte a vezetői ellen indított bűnvádi eljárásra hivatkozva.

A The Caspian Post szerint az eset rávilágít a térségben a médiaszabadság helyzetére.

(MTI)