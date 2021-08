Sport :: 2021. augusztus 13. 10:54 ::

Nem a buddhizmus, hanem a dopping segített a britek olimpiai ezüstérmes négerének

Állítása szerint még sohasem volt annyira magabiztos és kiegyensúlyozott a "brit" (értsd: Londonban napvilágot látott nigériai) sprinter, Chijindu Ujah, mint a tokiói olimpia előtt – írta róla a Guardian. Azt nyilatkozta, a meditáció, a buddhizmus segített neki ebben.



Ujah a kép bal szélén a társaival együtt a dobogón ünnepli a második helyét (fotó: Javier Soriano/AFP)

Az atlétáról most derült ki, hogy pozitív doppingmintát adott Tokióban, két szert is kimutattak nála: az Ostarine, valamint az S-23 is az izmokra van jó hatással. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) négyéves eltiltással szokta sújtani a szer használóit.

A 27 éves Ujah tagja volt a második helyezett 4x100-as brit váltónak, ami egy századdal szorult az olaszok mögé. Ujah futott elsőként. A B minta elvégzéséhez joga van a sportolónak, ha akkor is doppinghasználatot mutat ki a labor, akkor nemcsak az érintett sportoló, hanem a britek is elveszítik ezüstérmüket. Ezáltal Kanada lép elő másodiknak, Kína pedig harmadiknak.

Voltak már korábban is nagy visszhangot kiváltó brit doppingesetek – az olimpiai bajnok Linford Christie-t is kapták már el -, de egyik sem olimpián, az országot sokkolta a mostani hír.

(Telex korrigálva)