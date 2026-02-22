Sport :: 2026. február 22. 12:32 ::

Izrael kizárta saját olimpiai bobcsapatát az ötkarikás hatóságok félrevezetése miatt

Izrael vasárnap hajnalban kizárta saját olimpiai bobcsapatát a hivatalos szervek félrevezetése miatt, mert az egyik versenyző az orvosi vizsgálatának meghamisításával próbálta elérni, hogy a csapat egyik tartalék tagja, Ward Fawarseh versenyezhessen - közölte az Izraeli Olimpiai Bizottság.

"A tisztességes és sportszerű magatartással ellentétesnek" nevezte a történteket az Izraeli Olimpiai Bizottság, és ezért a férfi négyes nem fejezheti be vasárnap a szereplését a 2026-os milánói-cortinai játékokon.

Izrael szombaton, az első két futamban AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman és Omer Katz összeállításban indult. Vasárnap reggel a hivatalos program szerint még versenyben voltak, de már Edelman, Chen, Fawarseh és Katz szerepelt a névsorban.

Ha Fawarseh versenyezhetett volna, ő lett volna Izrael első, a drúz kisebbséghez tartozó olimpikonja. Hivatalosan azonban tartalékként érkezett a játékokra, és csak akkor indulhatott volna, ha valamelyik csapattag megsérül vagy megbetegedik.

"A bobcsapat azt kérte, hogy a tartalékja is részt vehessen a versenyen" - közölte az Izraeli Olimpiai Bizottság. Ennek lehetővé tétele érdekében a csapat egyik tagja - társai biztatására - azt állította, hogy rosszul van. Orvosi vizsgálatra is elment, és nyilatkozatot írt alá, hogy a bizottság jóváhagyást kérhessen a cserére.

A sportoló ezután elismerte, hogy helytelenül járt el. Tette miatt Izrael visszavonta a kérelmet, és érvénytelenítette a cserét. A bizottság szerint a csapat magatartása "helytelen" volt, és "ellentétes a fair play és a sportszerűség alapelveivel".

Vasárnap reggel az Instagramon közzétett nyilatkozatában Edelman azt írta, hogy mivel a csapat nem volt esélyes az éremszerzésre, "számunkra fontosabb volt, hogy a tartalékunk lehetőséget kapjon az olimpiai részvételre". Hozzátette ugyanakkor, hogy "a csere körülményei nem feleltek meg annak a magas mércének, amely lehetővé teszi az összeállítás módosítását, ezért visszaléptünk az utolsó futamtól".

Az első két szombati futam után a csapat a 24. helyen állt a 27 induló közül, miután a második futamban három egység is felborult. Csak a legjobb húsz jut tovább a negyedik, egyben utolsó futamba.

A négyes történelmet írt, hiszen Izrael első olimpiai bobcsapata volt, és a kevés, csapatversenyben induló izraeli egység egyike. Ezért a média jelentős figyelemmel kísérte a szereplését.

(MTI)