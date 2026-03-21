Sport :: 2026. március 21. 15:34 ::

Még az oroszok is átléptek a saját emberük vezette bokszszövetségből a NOB-kompatibilisbe

Az olimpiai ökölvívás hivatalos sportági világszervezete, a World Boxing (WB) végrehajtó bizottsága jóváhagyta az orosz szövetség csatlakozási kérelmét.

A WB bejelentése szerint hasonló döntés született több más ország, így Fehéroroszország esetében is, a nemzetközi szervezetnek pedig immár összesen 168 tagja van. Közéjük tartozik a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) is, amely tavaly februárban csatlakozott a World Boxinghoz, elhagyva az amatőr ökölvívást addig irányító csúcsszervezetet, az orosz Umar Kremljov vezette Nemzetközi Bokszszövetséget (IBA).

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a múlt év elején ismerte el a World Boxingot a globális szintű ökölvívás nemzetközi irányító testületeként. Később a NOB ülése jóváhagyta az ökölvívás felvételét a 2028-as olimpiai játékok műsorába a WB égisze alatt, kizárva az IBA-t az ötkarikás mozgalomból, mivel a szövetség, amelyet 2019-ben megfosztottak az olimpiai versenyek lebonyolításának jogától, nem oldotta meg a pénzügyi, sportszakmai és vezetési problémákat.

(MTI)