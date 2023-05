Az üzenetek titkosítása azt jelenti, hogy csak a feladó és a címzett láthatja az üzenetet. Elméletileg a Twitter, illetve maga Elon Musk sem lenne képes elolvasni az emberek közötti közvetlen üzeneteket. A titkosított üzenetküldő szolgáltatások népszerűsége az elmúlt néhány évben nőtt, mivel a felhasználók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az adatvédelemre.

Musk azt is elmondta, hogy hamarosan hang- és videóhívások is megjelennek a Twitteren, így a felhasználók "a világ bármely pontján beszélhetnek másokkal", anélkül, hogy megadnák a telefonszámukat.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…