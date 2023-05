Extra :: 2023. május 13. 08:17 ::

Ifjabb Robert Kennedy: a CIA részt vett a Kennedy-gyilkosságban

Ifjabb Robert Kennedy, a Fehér Ház demokrata párti jelöltje a CIA-t teszi felelőssé nagybátyja, John F. Kennedy elnök 1963. november 22-i meggyilkolásáért, ráadásul állítása szerint minden kétséget kizáróan – írta meg a New York Post.

Megdöbbentő bizonyítékok vannak arra, hogy a CIA részt vett a gyilkosságban. Szerintem ez jelenleg minden kétséget kizáróan megalapozott”

– fogalmazott.

Ifjabb Kennedy James Douglas „JFK and the Unspeakable” című könyvére hivatkozott, amely a legtöbb bizonyítékot állította össze ebben a témában. A CIA továbbra is mindent tagad a gyilkosság kapcsán.



Ifjabb Robert Kennedy bejelenti indulását az elnökjelöltségért 2023. április 19-én a bostoni Park Plaza Hotelben (kép: AP)

A elnökjelölti tisztért Joe Biden párttársa ellenében indulni szándékozó ifj. Robert Kennedy, a meggyilkolt Robert Kennedy szenátor fia, John F. Kennedy elnök unokaöccse. Korábban arról is beszélt, hogy hallgatni kellett volna Putyinra.

„Hallgatnunk kellett volna Putyinra. Kötelezettséget vállaltunk Oroszországnak, Gorbacsovnak, hogy a NATO-t egy centiméterrel sem mozdítjuk kelet felé. Aztán belekezdtünk, és hazudtunk”

– fogalmazott.

(Mandiner nyomán)