A Magyar Jelen arra is kíváncsi volt, vajon a Rugós Bekét is foglalkoztató, kormánypárti TV2 tud-e azonosulni ezzel a véleménnyel, de mivel a cikk nem frissült, így valószínűleg nem méltatták válaszra a jobboldali radikális lapot.

Nyilvánvaló, hogy cigány körökben milyen a megítélése a magyar rendőrségnek, meg hát ugye az sem segít a reputáción, hogy alig van lehetősége a zsaruknak arra, hogy rendszabályozzák a renitens „kisebbséget”.

2. Egy külföldön gyereket nevelő, magyar homoszexuális párral provokál az ELLE magazin őszi száma. A címlapon a "Born from love", azaz "Szerelemből született" mottó olvasható, nyilvánvaló, hogy miért pont Magyarországra szánta ezt a borítót a magazin (ha mégsem az, mindenki nyugodjon meg, mert meg is indokolják, ugyanis üzenni szeretnének azoknak, akiket „az utóbbi időszakban több támadás ért”). Hogy utóbbit mivel támasztják alá, 2 hónappal az ikszedik Pride után, fogalmam sincs.

A „pár” egyébként Svédországban él, és mindketten magyarok. Szegedi László idegsebész és Hubert Hlatky-Schlichter gasztrovállalkozó a skandináv országban nevelik kislányukat, az anyai minta nélkül felnövő Hannabellt. A két homoszexuális férfi már nem először pózolt magazinnak, 2018-ban a homoszexuális Humen lap címplaján szerepeltek „jegyespárként”. Tavaly hagyták el Magyarországot, hogy „biztonságban alapíthassanak családot”. Példájuk követendő, menjen nyugodtan mindenki, aki így szeretne gyereket nevelni.

1. Annyira bántanak itt minden LMBTQ-embert, hogy a CívisColors egy laza pikniket is szervez az üldözötteknek – a névből adódóan Debrecenben. A nyár elbúcsúztatása mellett "az elfogadást és az egyenlőséget ünneplik" – ezt is szabadon megtehetik ebben a fasiszta országban, a „Pink Pikniken”. Van egy rakat „civil szervezet” is, akik szintén teljesen legálisan működve támogatják az eseményt, de az a queer, aki nem elégszik meg egy piknikkel, még egy afterre is elmehet.