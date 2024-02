Angliában több tízezer zsidónak ajánlj fel külön tesztet az NHS (National Health Service – Országos Egészségügyi Szolgálat), mert azok hajlamosabbak lehetnek bizonyos rákos megbetegedésekre. Ezek a zsidók a BRCA génpaneljükben kb. hatszor nagyobb valószínűséggel hordozhatnak hibát, mint a népesség többi része. Az új rendszer azt a célt szolgálja, hogy a betegségre hajlamosabb egyéneket megelőzés céljából hamarabb kiszűrjék. A BRCA1 és BRCA2 géneknek többek között az a feladatuk, hogy segítsék a rák elleni védekezést, és helyreállítsák a DNS-károsodásokat. Előfordul, hogy valaki egyik vagy másik gén hibájával születik, ez pedig növeli egyes rákos megbetegedések számát. Ez számokra lefordítva azt jelenti, hogy az egyik BRCA gén hibája 400 ezerből kb. 1 embert érint, de a zsidók hatszor nagyobb valószínűséggel lesznek köztük. A faj itt nem egy konstrukció, hiszen bárki, akinek zsidó nagyszülője van, regisztrálhat a vizsgálatért, még saját honlapja is van a zsidó BRCA-vizsgálatnak.

A cél a kiszűrésen kívül még az is, hogy akinek már daganata van, azt is kiszűrjék, és rendszeres ellenőrzéssel felügyelni tudják annak állapotát. A következő két évben kb. 30 ezer tesztre számítanak.

Hogy az orvostudomány világában mennyire nem társadalmi konstrukció a faj kérdése, arra az NHS England rákklinikai igazgatójának, Peter Johnsonnak a szavai is bizonyítékul szolgálnak:

De ez még csak a jéghegy csúcsa volt, a lényeg most jön. Nicole Gordon, a Jnetics vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy ez a génvizsgálati rendszer „nagy lehetőséget kínál a zsidó közösségnek arra, hogy megszerezze azt a tudást, amely segít enyhíteni az örökletes rák hatását, hogy ezáltal életeket menthessenek”.

No, de mi az a Jnetics? – kérdi az egyszerű gój halandó. Nos, az egy különálló jótékonysági szervezet (külön honlapjuk is van, itt elérhető), amelynek az a célja, hogy az Egyesült Királyságban élő zsidók genetikai rendellenességeit (!) kiszűrje, analizálja, diagnosztizálja, megelőzze, kezelje. Egy színtisztán genetikán és faji hovatartozáson álló egészségügyi szervezet zsidóktól zsidóknak. Zsidók alkották, akik egyébként az élharcosai annak, és tulajdonképpen ők fertőzték meg a világot azzal, hogy a faj nem a valóság, csak egy társadalmi konstrukció, amely ráadásul még kirekesztő és káros is. Ha magukról és a saját egészségükről van szó, úgy néz ki, hogy a nemzsidókra erőltetett hazugságok egy szemlátomás alatt köddé válnak.