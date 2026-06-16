Külföld, Gazdaság :: 2026. június 16. 20:57 ::

Kína további nyitást ígér a multinacionális vállalatoknak

Több mint 350 multinacionális vállalat és mintegy 700 kormányzati, üzleti és nemzetközi szervezeti képviselőinek részvételével megnyílt kedden a kelet-kínai Santung tartományban az immár hetedik alkalommal megrendezett Csingtao Multinacionális Vállalatvezetői Csúcstalálkozó. A háromnapos rendezvény középpontjában a külföldi vállalatok és Kína együttműködésének elmélyítése, valamint a kínai gazdaság következő ötéves fejlesztési időszakának lehetőségei állnak.

A kínai kereskedelmi minisztérium és Santung tartomány kormánya által közösen szervezett fórumon 44 országból és régióból érkeztek résztvevők. A szervezők tájékoztatása szerint 357 multinacionális vállalat képviselteti magát, köztük 105, a világ legnagyobb vállalatai közé tartozó társaság és 252 ágazati piacvezető cég.

A keddi megnyitón elmondott beszédében Han Cseng kínai alelnök hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is támogatja a külföldi vállalatok kínai beruházásait és hosszú távú jelenlétét az országban.

"Kína határozottan támogatja, hogy a multinacionális vállalatok Kínában fektessenek be, itt folytassanak üzleti tevékenységet, és egészséges, fenntartható növekedést érjenek el" - mondta.

Az alelnök szerint az ország magas színvonalú nyitási politikája és a gazdaság minőségi fejlődése kedvező feltételeket teremt a nemzetközi vállalatok számára.

"Kína folyamatosan bővíti a magas szintű nyitást, ami széles színteret biztosít a multinacionális vállalatok fejlődéséhez" - emelte ki.

Han Cseng arra ösztönözte a külföldi cégeket, hogy növeljék kínai beruházásaikat, kapcsolódjanak be mélyebben az ipari és innovációs együttműködésekbe, valamint járuljanak hozzá a globális ellátási láncok stabilitásának megőrzéséhez.

"Reméljük, hogy a multinacionális vállalatok növelik kínai beruházásaikat, minőségi termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, valamint elmélyítik ipari együttműködésüket Kínával" - fogalmazott.

A csúcstalálkozó idei témája a "Multinacionális vállalatok és Kína - együtt a 15. ötéves terv innovatív jövőjéért". A szerdáig tartó rendezvényen a Kínában működő multinacionális vállalatokról szóló éves jelentést mutatják be, amely a következő ötéves időszak beruházási, innovációs és piacnyitási lehetőségeit elemzi.

A fórum keretében több mint 40 együttműködési megállapodást írtak alá külföldi tőkeberuházások, külkereskedelem, nemzetközi gazdasági együttműködés és szolgáltatóipari fejlesztések területén.

A szervezők kiemelt figyelmet szenteltek az új technológiák és az innováció szerepének. A programban külön fórum foglalkozott a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésekkel, a mesterséges intelligencia fogyasztói alkalmazásaival, az új energiaipari technológiákkal, valamint a jövő iparágaival.

A kínai kereskedelmi minisztérium a csúcstalálkozón megerősítette, hogy az ország tovább bővíti a szolgáltatási szektor nyitását, egyebek mellett a távközlés, a biotechnológia és az egészségügy területén.

A csingtaói Multinacionális Vállalatvezetők Csúcstalálkozóját 2019 óta rendezik meg évente Santungban. A fórum célja a külföldi vállalatok és Kína közötti gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a külföldi befektetések ösztönzése. Az idei találkozó különös jelentőséget kapott, mivel Kína a következő, 2026 és 2030 közötti fejlesztési ciklus, a 15. ötéves terv előkészítésének időszakába lépett.

(MTI)