Videók :: 2026. június 16. 15:46 ::

Magyar Péter - állítása szerint - támogatja a Mi Hazánk rendszerváltó javaslatait

Egy olyan köztársaságban élünk, melyet az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nemcsak az MSZMP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi-féle MDP-ben kezdte. A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti Alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve – hívta fel a figyelmet Novák Előd, aki aztán a Fidesz-kormányzatba emelt III/III-as és III/II-es ügynököket sorolta, illetve a rendszerváltás mulasztásait, a Mi Hazánk több mint féltucatnyi antikommunista követelését.



Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter válaszában támogatta a felvetéseket, köztük a titkosított állambiztonsági múlt feltárását, az ún. ügynöklisták összeállítását, sőt a Sztálin-szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő 56-os hős, Pongrátz András kitüntetését is, amivel szintén adós még az állam.