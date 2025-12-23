Extra, LMBTQP+ :: 2025. december 23. 15:18 ::

Ál-transzvesztita-náczik kergetik őrületbe a német rendszerőrséget

Úgy látszik, hogy az ünnepek közeledtével a német rendőrök szeretnek sportot űzni abból, hogy kiröhögtessék magukat a józanul gondolkodó polgárok által. Minap egy komplett karácsonyi vásár hangtechnikáját szereltették le, mert valaki becsempészte a repertoárba a hazafias Landser zenéit, majd egy matricázó férfit tartóztattak le és tartottak nála házkutatást, most pedig ál-áltranszvesztitákat fogdosnak össze, hogy nem egy neonáci lapul-e a maskara alatt. De ne szaladjunk ennyire előre.



Emlékeztetőül: Liebich egy német nemzetiszocialista aktivista, akit gyűlöletkeltésért letöltendő börtönbüntetésre ítéltek Németországban, ám zseniális érzékkel sikerült meghekkelnie és kiröhögtetnie a német joggyakorlatot. Korábban már itt és itt írtam Sven Liebichről, vagy, ahogy manapság szerepel a hivatalos iratokban, Marla Svenja Liebichről.Emlékeztetőül: Liebich egy német nemzetiszocialista aktivista, akit gyűlöletkeltésért letöltendő börtönbüntetésre ítéltek Németországban, ám zseniális érzékkel sikerült meghekkelnie és kiröhögtetnie a német joggyakorlatot.



Sven Liebich

A Bundestag még a büntetése megkezdése előtt hozott egy törvényt, amely megkönnyíti a "nemváltoztatást". Nem kell sem orvosi papír, sem pszichológiai vizsgálat; ha valaki nőnek vallja magát férfiként (vagy fordítva), akkor azt hivatalosan tudomásul veszik, s ennek megfelelően kezelik, s hivatalos okmányaiban is ezt tüntetik fel. Sven ezt használta ki. Magát kategorikusan nőnek vallotta, pontosabban zsidó nőnek, s hivatalosan is felvette a Marla Svenja Liebich nevet. A bajszos Sven(ja) női kalapot kezdett hordani, alatta tradicionális női zsidó fejkendőt, női ruhákat, a nyakába pedig egy Dávid-csillagos nyaklánc került.



Itt már Marla Svenja Liebichként látható

Természetesen a liberális oldalról jött is a reakció, hogy Sven nem is transznemű, csupán így akar kibújni az igazságszolgáltatás alól, ezt azzal is próbálták alátámasztani, hogy korábban pejoratívan beszélt a buzikról és zsidókról, parazitáknak nevezve őket. Persze hősünket nem ejtették a fejére, s perek tucatjait indította azok ellen, akik megkérdőjelezték női identitását, az Anna Frank Központ például nem csak bocsánatot kért tőle, de még kárpótlást is fizettek neki. Igen, a zsidók a nacionalistának.

Ezek után a bíróság pedig nem tudott mit tenni, Svent, mármint "Svenját" női börtönbe küldte (volna). Ám Sven(ja) a bevonulás előtt elhagyta Németországot, és feltételezhetően Oroszországba távozott. Barátainak és szimpatizánsainak pedig meghagyta, hogy öltözzenek úgy az utcákon, mint ő, s e hamis észlelésekkel zavarják össze a hatóságokat. Ezt hívják ők Marla seregének (Marla's Army).



Egy ismeretlen férfi leopárdmintás felsőben, Marla Army 88 felirattal

Az alábbi történetet maga Sven, vagyis Svenja osztotta meg hivatalos csatornáján, szarkasztikus formában, "E/1." személyben.

Történt pár napja, hogy egy német városban egy baráti társaság elindult egy karácsonyi buliba egy kocsmába. Köztük volt egy Marla Svenja Liebichre nagyon hasonlító úr, vagyis hölgy, pontosabban... na mindegy. A társaság egy autósmúzeumot is útba ejtett, ahol már a biztonsági őr is mókásan nézte a "női kalapos fickót". A társaság ezután a karácsonyi vásárba indult, s itt nem csak feltűnést keltett a Marla's Army tagja, de többen értették is a ruhát, s Marla Svenjaként köszöntötték a delikvenst, még néhányan fotózkodtak is az ál-Marlával.

A csapat ezután megérkezett a célpontot jelentő kocsmába, ahová még egy sztriptíztáncosnőt is rendeltek. A társaság iszogatott, szórakozott. Mivel térerő nem volt a kocsmában, így az ál-Marla kiment telefonálni az utcára, s ekkor kezdődött a Monty Python-filmekbe illő eseménysor. Rendőrautók jelentek meg, körbefogták az ál-Marlát, s közölték vele, hogy őt most beviszik. A férfi természetesen közölte, hogy ő se nem Sven Liebich, se nem Marla Svenja Liebich, épp ezért szerette volna magát igazolni, hogy ezt bizonyítsa, ám a rendőrök ezt megtagadták, s közölték, hogy majd az őrsön elbeszélgetnek mindenről.

A férfit senki nem kezdte el keresni eleinte a társaságból, mivel azt hitték, hogy WC-n van, vagy kiment, így a buli zajlott tovább. Egy rendőr be is lépett a kocsmába az akciót követően, hogy felmérje az eseményeket, akit az egyébként már ittas társaság egyébként a show részének gondolt a táncosnő mellett.

Az ál-Marlát nagyjából 3 óráig faggatták az őrsön, mire sikerült konstatálniuk, hogy valóban nem azonos a körözött személlyel. Még meg is dorgálták, hogy igazán megmutathatta volna az igazolványt a kiérkező járőrnek... Ezután elengedték.

De hogy kerültek oda a rendőrök? A kocsma dolgozóinak elmondása szerint láttak egy civil autóban egy férfit a kocsma előtt, aki onnan telefonálgatott. Feltehetően a Stasi rendőrség embere lehetett.



Néhány további Marla-imitátor

Természetesen önmagában az egész alapsztori röhejes, ám a fenti történet egyenesen tragikomikus. Nagy a valószínűsége, hogy Sven(ja) hazaruccan Oroszországból, és maskarájában flangálva a német utcákon arra vár, hogy lekapcsolják, ugye? Legalábbis a német hatóságok ezt így gondolják. Másfelől valóban tragikus, hogy a német államapparátus komoly erőket mozgósít azért, hogy elkapjanak valakit, aki "rosszul beszélt".

Persze a valódi Sven(ja) is egyből lecsapott a lehetőségre, s felhívta barátai és bajtársai figyelmét, hogy karácsony napjaiban öltözzenek be Marla Svenja Liebichnek, s a helyi rendőrségek előtt sétálgassanak, hogy zavarják a rendszert.

Az alábbi, szeptemberben készült videón az látható, amint egy férfi Marla Svenjaként azonosítja magát egy rendőrőrs kaputelefonján, s érdeklődik az őrizetbevételének lehetőségéről:

Az következő képeken néhány Marla látható, a teljesség igénye nélkül.



Egy kakukktojás. :)

KG - Kuruc.info