Ralf Schumacher "férjhez megy"

Ralf Schumacher, Michael Schumacher öccse 2024 nyarán, 49 évesen vállalta fel nyilvánosan, hogy ferde hajlamú, és kapcsolatban él egy másik buzival.



Fotó: Instagram

Bár a "coming out" csak alig másfél éve történt, a volt Forma–1-es versenyző és üzleti menedzsere, Étienne Bousquet-Cassange már közel öt éve alkot egy párt, a közös munka során "szerettek egymásba".

A Bild értesülései szerint a "pár" "eljegyezte egymást". A lap úgy tudja, az "esküvőt" májusban tartják Saint-Tropez-ban, ahol egy háromnapos ünnepség keretében mondják majd ki a "boldogító igent", írja az Index, mely az alábbi címet adta cikkének, és nem azért, mert ki akarták nevetni a szánalmas fartúrókat:

