Orosz védelmi tárca: súlyos ukrán dróntámadás érte a kurszki régiót

Kiterjedt ukrán dróntámadás érte hétfő éjjel az oroszországi kurszki régiót, a moszkvai katonai tárca szerint 109 pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet lőttek le a terület légterében. Egy ember életét vesztette, többen megsebesültek, és épületek rongálódtak meg.

Az orosz védelmi tárca - amely csak az általuk megsemmisített drónok számát teszi közzé, nem az Ukrajnából indított repülőszerkezetekét - kedden közölte, hogy a légelhárítás az éjszaka folyamán összesen 109 ukrán drónt semmisített meg a kurszki régió légterében.

"Kurszk ellen súlyos ellenséges támadást hajtottak végre az éjjel. Egy 85 éves nő sajnos életét vesztette" - írta a Telegramon kedden a kurszki régió közigazgatása.

A dróntámadásban 24 többlakásos társasház szenvedett károkat, három közülük súlyosakat - közölte Alekszandr Hinstejn, a régió kormányzója a Telegramon.

Egy többemeletes lakóépület is megrongálódott, és több lakás is kigyulladt. A lakókat egy közeli iskolába evakuálták - közölte Kurszk város megbízott polgármestere. A hatóságok fényképeket tette közzé a többszintes lakóépületről, amelynek ablakai kitörtek, a homlokzata pedig megrongálódott a dróntámadás okozta tűzben. A repülőszerkezetek egy mentőállomás garázsát is eltalálták, és 11 járművet megrongáltak.

Hétfő este három ember vesztette életét dróntámadásban a kurszki régióban - közölték a hatóságok.

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt 24 órában 64 drónnal támadást intéztek az oroszországi Belgorod városa és Belgorod megye 8 körzete ellen is, négy ember megsebesült - közölte a Telegramon kedden Vjacseszlav Gladkov kormányzó.

(MTI)