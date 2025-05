Háború :: 2025. május 17. 19:01 ::

Nemzetközi nyomásgyakorlással vennék rá a gázai népirtás befejezésére Izraelt az arab országok

Növekvő nemzetközi nyomásgyakorlással kell rákényszeríteni Izraelt a gázai hadműveletek befejezésére az Arab Liga szerint. A szervezet Bagdadban megtartott éves csúcstalálkozóján részt vevő országok a tanácskozás záródokumentumában egyúttal arra kérték a világ országait, valamint a regionális és nemzetközi pénzügyi szervezeteket, hogy mielőbb járuljanak hozzá ahhoz az arab pénzalaphoz, amelyből egyebek között a palesztin lakosságú Gázai övezet újjáépítését kívánják finanszírozni.

A zárónyilatkozat megfogalmazása szerint az Arab Liga tagországai arra szólították fel a nemzetközi közösséget, hogy "vállalja fel a felelősségét (...), és gyakoroljon nyomást a vérontás megállítására és annak garantálására, hogy a sürgős humanitárius segélyek bejutnak a palesztin területekre".

A Bagdadban rendezett csúcstalálkozón felszólalt António Guterres, az ENSZ főtitkára is, aki a Gázában fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátását és a segélyek ostromlott területre történő eljuttatását szorgalmazta; hozzátéve, hogy az ENSZ elutasítja a palesztinok "kitelepítését".

Ahmed Abul Geit, az Arab Liga főtitkára a csúcstalálkozón szégyenletesnek nevezte, hogy "manapság egy állam etnikai tisztogatást folytat, miközben a világ hallgat". Hozzátette, hogy "Izrael felelőtlen palesztin-, szíriai és libanoni politikája az egész régiót kényszeríti bele egy végtelen és ismétlődő ellenségeskedésbe".

A csúcstalálkozónak otthont adó Irak elnöke, Abdullatif Rasíd azt emelte ki megnyitó beszédében, hogy országa ellenzi azon "kísérleteket", amelyek "bármilyen körülmények között és bármilyen ürüggyel" kitelepítenék saját területeiről a palesztin népet.

Hozzátette, hogy Irak hozzá fog járulni a régió újjáépítést célzó alaphoz: 20 millió dollárt fizet be Gáza és hasonló összeget Libanon javára.

A záródokumentumban arra kérték a világ országait, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezeteket, hogy mielőbb járuljanak hozzá az alaphoz.

Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Gázai övezetet irányító iszlamista szervezetet, a Hamászt, hogy mondjon le a terület felett gyakorolt hatalomról, és más militáns csoportokkal együtt adja át fegyvereit a Palesztin Hatóságnak.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök elmondta: Donald Trump amerikai elnöktől várja, hogy "a béke megszilárdításáért dolgozó vezetőként, nyomásgyakorlással" tegyen meg minden szükséges erőfeszítést a gázai fegyvernyugvás elérése érdekében, miután Izrael bejelentette, hogy fokozni kívánja a Gáza ellen indított offenzíváját. Az egyiptomi elnök szerint a tűzszünet előfeltétele lenne egy olyan "politikai folyamat elindításának", amely Trump közvetítésével és irányítása alatt jöhetne létre. Szíszi elmondta azt is, hogy országa egy nemzetközi konferencia megrendezését tervezi Gáza újjáépítése érdekében, és visszautalt arra, hogy a márciusban Kairóban megtartott Arab Liga-csúcstalálkozón elfogadott terv szerint a Gázai övezetet a lakosság kitelepítése nélkül kell újjáépíteni.

Felszólalt az Arab Liga csúcstalálkozóján Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is, aki beszédében arra figyelmeztetett, hogy "a Gázában 2023 októbere óta tartó rendkívül súlyos humanitárius válság több mint 50 ezer ember halálát okozta, a sebesültek száma 100 ezer, kétmillió embernek pedig el kellett menekülnie otthonából." Ő is állást foglalt amellett, hogy nemzetközi nyomásgyakorlással érjék el, hogy Izrael leállítsa le a fegyveres konfliktust Gázában, lehetővé téve a humanitárius segélyek teljes és korlátlan bejutását is a palesztinok lakta területekre. Hozzátette: Spanyolország javasolni fogja az ENSZ közgyűlésének, hogy kérje ki a Nemzetközi Büntetőbíróság nyilatkozatát arról, Izrael eleget tesz-e nemzetközi kötelezettségeinek, miközben fenntartja a segélyek blokádját.

